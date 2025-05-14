Макрон: власти Украины признают, что не смогут вернуть потерянные территории

Украинские власти понимают, что не смогут вернуть потерянные в ходе конфликта с Россией территории.

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Об этом 14 мая заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает ТАСС.

«Даже сами украинцы способны честно признать, что им не удастся вернуть все, что было потеряно с 2014 года», — сказал Макрон.

При этом он настаивает на том, что территориальные вопросы необходимо обсуждать на будущих мирных переговорах с Россией, к которым Запад пытаются подвести Украину «в наилучшем положении». Начаться переговоры могут только после остановки боевых действий, добавил Макрон.

Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS News в апреле этого года признал, что украинские военные не могут вернуть утраченные территории. Он также не исключил новые потери в случае, если Вашингтон прекратит поддержку Киева. При этом признавать утраченные территории российскими Зеленский отказался.

В ночь на 11 мая российский президент Владимир Путин предложил Киеву возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные украинской стороной в 2022 году. Он представил данную инициативу, выступая в Кремле перед журналистами. Диалог предлагается начать 15 мая в Стамбуле.

Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером подтвердил готовность Анкары принять переговоры. Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил о согласии начать переговоры с Россией, только если Москва пойдет на предложенное Киевом и рядом стран ЕС прекращение огня с 12 мая.

первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Парламентской газетой» отметил, что актуальные вопросы для переговоров между Россией и Украиной были поставлены еще на стамбульских встречах представителей двух стран в марте — апреле 2022 года. Он напомнил, что тогда было достигнуто даже предварительное соглашение, но Киев от него отказался без объяснения причин и продолжил активные боевые действия против России.