Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что конфликт с Российской Федерацией не должен затянуться еще на 10 лет, сообщает «РБК-Украина».

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Никто не знает, как долго конфликт будет продолжаться, но 10 лет Украина не выдержит, поделился своей точкой зрения Зеленский. Глава киевского режима указал на то, что военные действия дорого стоят «всем, и не только друзьям, но и врагам». При этом Зеленский подчеркнул, что Украина «стоит твердо», а поставки продукции военного назначения от союзников увеличились, несмотря на бюрократические моменты.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что никогда не общался со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом, а также полагает, что в контактах с ним «что-то не срослось». Вместе с тем Зеленский проинформировал, что недавно с Уиткоффом начался диалог через руководителя его офиса Андрея Ермака.

До этого глава киевского режима прокомментировал запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский заявил, что никто, кроме него, не может вести соответствующие переговоры с главой российского государства и лидерами других стран.