Трамп обратился к Сирии

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в социальной сети X заявила, что американский лидер Дональд Трамп на встрече с новым главой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа в Эр-Рияде призвал сирийские власти нормализовать отношения с Израилем.

Как пишет ТАСС, Трамп призвал президента Сирии «проделать большую работу для сирийского народа».

В том числе он подчеркнул, что стране надо «подписать Авраамовы соглашения с Израилем».

Отдельно Трамп призвал его помочь США «не допустить возрождения ИГ*».

Ранее Трамп заявил о планах об отмене санкций против Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.