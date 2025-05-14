Додик: Европа мечтает разделить Россию на части

Европа стремится разделить Россию на части и завладеть ее энергоресурсами, а Украина - всего лишь плацдарм для этого, заявил в интервью ТАСС президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

"Безусловно, только по наивности России того времени, во время распада Советского Союза, Украина стала самостоятельной. При этом уже тогда были видны цели Европы, которая на протяжении веков стремится двигаться на восток и овладеть Россией. А для этого ей необходимо разделить ее на части. Европа также хочет завладеть теми энергоресурсами, полезными ископаемыми, которые есть у России. А Украина в этом - всего лишь платформа", - сказал он.

"Вероятно, российское руководство того времени, отдавшее Крым, еще не осознавало этого и было наивным. Но сейчас видно, что подобное гибридное состояние не может функционировать", - констатировал Додик.

"Все, что происходило на территории бывшей Югославии во время ее распада, было лишь подготовкой к тому, что происходит сегодня. Но уже тогда многие люди ясно осознавали, что происходит", - указал он.

Президент Республики Сербской отметил, что цели, которые ставит перед собой Россия на Украине, должны быть достигнуты.