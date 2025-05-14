Президент Украины Владимир Зеленский впервые изменил отношение к российскому коллеге Владимиру Путину.

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Об этом заявила итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

«Зеленский признал, что ему придется иметь дело с Путиным. Это шаг вперед: в течение трех лет он клялся, что этого никогда не произойдет», — говорится в материале европейского издания.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору высмеял главу МИД Украины Андрея Сибигу из-за его реакции на отказ России на прекращение огня. Христофору назвал шаги Москвы отказом победившей стороны сдаваться.

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12 мая Зеленский заявил о своей готовности прилететь в Стамбул для переговоров с Путиным. При этом он добавил, что сделает это при условии, если Москва пойдет на длительное прекращение огня 12 мая. 13 мая Зеленский еще раз сообщил, что готов на переговоры с Путиным.

В ночь на 11 мая Путин предложил Украине прямые переговоры без предварительных условий. Он назвал возможные дату и место их проведения — 15 мая в Стамбуле.