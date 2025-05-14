Глава ГУР Буданов объяснил, зачем Зеленский согласился на переговоры с Россией

Руководитель главного управления разведки министерства обороны (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что президент Владимир Зеленский согласился на переговоры с Россией, поскольку демонстрирует стремление к миру и намерен достичь прекращения огня. Его слова приводит «РБК-Украина».

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Буданов полагает, что украинский лидер показывает готовность положить конец конфликту Москвы и Киева.

«Нам нужно немедленное и всеобъемлющее прекращение огня прежде всего, чтобы сохранить жизнь наших людей. У меня нет сомнений, что Владимир Зеленский всесторонне готов к такой встрече и в сотрудничестве с нашими партнерами мы можем достичь желаемого результата», — сказал Буданов.

До этого Владимир Зеленский заявил, что ожидает от возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Стамбуле договоренностей о прекращении огня и обмена всех пленных. Украинский лидер считает, что они с Путиным в данный момент не могут прийти к согласию по всему, однако они должны найти формат для прекращения боевых действий.