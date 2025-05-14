На Западе рассказали о разочаровании Трампа Россией

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разочарован Российской Федерацией из-за ее неуступчивости в отношении Киева и постепенно меняет позицию по конфликту на Украине, пишет Financial Times (FT).

«Вы можете заметить признаки разочарования в его высказываниях. Возможно, (Трамп) понимает, что отдал слишком много и не получил ничего взамен», — приводит издание слова экс-посла США в Москве Майкла Макфола.

По информации FT, главной причиной недовольства хозяина Белого дома стало то, что он на сегодняшний день так и не смог достичь своей самой желанной цели — прекращения огня, которое могло бы привести к мирным переговорам и окончанию вооруженного противостояния между Россией и Украиной. По данным собеседников издания, США надеялись добиться сделки, «очаровав» Российскую Федерацию и надавив на главу киевского режима Владимира Зеленского, но эта стратегия не принесла результатов.

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Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил поездку в Турцию на переговоры РФ и Украины, которые могут состояться 15 мая. Американский лидер также выразил надежду, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский приедут в Стамбул и проведут личную встречу.