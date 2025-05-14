Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж намерен обсудить с США введение новых ограничительных мер, чтобы «схватить за горло» Российскую Федерацию, пишет Le Figaro.

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По информации министра иностранных дел Франции, 15 мая он встретится в Турции с американским сенатором Линдси Грэмом* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), который разработал пакет санкций в отношении РФ, включающих пошлины на нефть.

Барро указал на то, что Соединенные Штаты и Европа должны «готовиться к разрушительным санкциям», чтобы остановить Российскую Федерацию на Украине.

«Россия нашла способы обойти блокаду, введенную Европой и США, поэтому нужно перекрыть кран таким образом, чтобы схватить Россию за горло», — поделился своей точкой зрения глава французского внешнеполитического ведомства.

До этого власти Соединенных Штатов завершили подготовку нового пакета экономических ограничительных мер против РФ для давления на Москву с целью прекращения огня на Украине. Меры затронут ключевые отрасли экономики, включая банки и энергетический сектор. Итоговое решение по санкциям будет принимать американский лидер Дональд Трамп.

13 мая глава евродипломатии Кая Каллас сообщила представителям СМИ, что Евросоюз работает над 17-м пакетом санкций.

Постоянные представители стран ЕС начали согласовывать его 12 мая, рестрикции планируют утвердить на заседании министров иностранных дел 20 мая.

В Российской Федерации неоднократно говорили о том, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры не приносят какого-либо эффекта.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции ударили по всей мировой экономике. По словам главы российского государства, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.