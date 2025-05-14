Суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной по делу о закупке вакцин от COVID-19

Суд в Европейском союзе (ЕС) признал главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен ответственной за умышленное сокрытие информации о заключенных контрактах на закупку вакцин против коронавируса COVID-19 в 2021–2023 годах. Об этом в среду, 14 мая, сообщили в пресс-службе инстанции.

— Суд признал доводы истца обоснованными, — передает сообщение суда ТАСС.

Группа депутатов Европейского парламента подала в суд на фон дер Ляйен после того, как ЕК отказалась предоставлять полный доступ к контрактам на покупку вакцин от фармакологической фирмы Pfizer. Еврокомиссар неоднократно связывалась с главой фирмы Альбертом Бурлой, что стало причиной для прокурорской проверки о возможной коррупционной схеме.

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1 апреля 2024 года уголовное дело в отношении фон дер Ляйен передали в прокуратуру ЕС. Уже в июле того же года инстанция постановила, что ЕК нарушила правила прозрачности и конфликта интересов при заключении контрактов на покупку вакцин от COVID-19. Позже бельгийский активист Фредерик Балдан уточнил, что против чиновницы подали иск более тысячи граждан объединения.