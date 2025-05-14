СМИ: Байден забыл имена своих помощников на второй год президентства

Экс-президент США Джо Байден начал забывать имена своих помощников Джейка Салливана и Кейт Бедингфилд уже в середине своего президентского срока. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на книгу журналистов Алекса Томпсона и Джейка Тэппера, посвященную неудачной попытке переизбрания Байдена.

В книге утверждается, что Байден начал забывать имена американских законодателей, иностранных высокопоставленных лиц и даже своих давних помощников уже на середине своего срока. В декабре 2022 года Байден не смог вспомнить имен своего главного помощника по национальной безопасности и директора по коммуникациям, с которыми он работал с тех пор, как был вице-президентом США.

«Стив», - так он тогда обратился к своему советнику по национальной безопасности Джейку Салливану.

«Стив», - снова сказал Байден позже, пытаясь вызвать Салливана на совещание в Овальном кабинете, одновременно вызвав пресс-секретаря Кейт Бедингфилд просто словом «пресс-секретарь».

Салливан начал работать с Байденом в 2013 году, а Бедингфилд присоединилась к его команде в 2015-м.

Томпсон и Тэппер рассказали в своей книге, что многие демократы винят Байдена в победе Дональда Трампа на выборах президента США. Бывший главный помощник предвыборной кампании Камалы Харрис Дэвид Плафф заявил, что Байден «полностью запорол» выборы для демократов, слишком поздно отказавшись от участия в них.

По словам Плаффа, 107-дневная гонка Харрис против Трампа была «гребаным кошмаром». Комментируя проигрыш Харрис, Плафф заявил, что «во всем виноват Байден».

Один из старших помощников, покинувший Белый дом, заявил Тэпперу и Томпсону, что многие не осознавали масштабов «спада» президентских когнитивных навыков, начавшегося в 2023 году, так как Байдена ограждали даже от его собственных сотрудников.