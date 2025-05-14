Макрон уклонился от прямого ответа на вопрос об ультиматуме России

Президент Франции Эммануэль Макрон во время эфира решил уклониться от прямого ответа на вопрос журналистов о недавнем ультиматуме России, который касался прекращения огня на Украине.

Во время выступления, трансляцию которого вёл французский телеканал TF1, Макрону задали вопрос по поводу ультиматума — ранее французский лидер пригрозил России санкциями, если российская сторона откажется идти на 30-дневное прекращение огня.

Как пишет kp.ru, сначала президент Франции всячески уклонялся от ответа — вопрос про ультиматум, касающийся прекращения огня и антироссийских санкций ему задали несколько раз подряд.

В итоге, задавая очередной вопрос о санкциях, журналисты конкретно спросили, готовятся ли ограничения на замороженные в Европе российские активы. Макрон на это ответил, что у французской стороны нет законных механизмов для давления на Россию в этом плане.

10 мая Макрон пригрозил введением нового пакета санкций против России в ближайшие дни, если Москва откажется принять предложенные условия перемирия сроком на 30 дней.