В Иране сообщили, что переговоры с США были полезными

ТАССиещё 2

Переговоры Ирана и США по ядерному досье 11 мая были результативными, стороны не обсуждают прекращения иранской ядерной программы. Об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

В Иране сообщили, что переговоры с США были полезными
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"Прекращение ядерной программы Ирана не стоит на повестке дня. Мы извлекли уроки из прошлого опыта и знаем, какие надо принять меры. Состоявшиеся переговоры были полезными", - сказал он в эфире иранской гостелерадиокомпании.

"Мы с самого начала - как до начала переговоров, так и в ходе их проведения - поддерживали контакты со всеми сторонами, с кем считаем нужным. Мы были на связи со странами-соседями как по ту сторону Персидского залива, так и на Востоке и Западе, включая Турцию и Пакистан, а также с участниками Совместного всеобъемлющего плана действий - Россией и Китаем. Что касается европейской тройки, то мы заявили о готовности продолжать контакты с ними. В Тегеране мы также поддерживали связь с их послами. Этот процесс будет продолжаться на регулярной основе", - добавил дипломат.

США и Иран при посредничестве Омана провели четыре раунда переговоров по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана. Первый из них прошел 12 апреля в Маскате, второй - 19 апреля в Риме, третий и четвертый - 26 апреля и 11 мая снова в оманской столице. Иранскую делегацию на консультациях возглавлял глава МИД Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф.

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