В Иране сообщили, что переговоры с США были полезными

Переговоры Ирана и США по ядерному досье 11 мая были результативными, стороны не обсуждают прекращения иранской ядерной программы. Об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"Прекращение ядерной программы Ирана не стоит на повестке дня. Мы извлекли уроки из прошлого опыта и знаем, какие надо принять меры. Состоявшиеся переговоры были полезными", - сказал он в эфире иранской гостелерадиокомпании.

"Мы с самого начала - как до начала переговоров, так и в ходе их проведения - поддерживали контакты со всеми сторонами, с кем считаем нужным. Мы были на связи со странами-соседями как по ту сторону Персидского залива, так и на Востоке и Западе, включая Турцию и Пакистан, а также с участниками Совместного всеобъемлющего плана действий - Россией и Китаем. Что касается европейской тройки, то мы заявили о готовности продолжать контакты с ними. В Тегеране мы также поддерживали связь с их послами. Этот процесс будет продолжаться на регулярной основе", - добавил дипломат.

США и Иран при посредничестве Омана провели четыре раунда переговоров по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана. Первый из них прошел 12 апреля в Маскате, второй - 19 апреля в Риме, третий и четвертый - 26 апреля и 11 мая снова в оманской столице. Иранскую делегацию на консультациях возглавлял глава МИД Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф.