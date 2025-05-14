На Западе сделали мрачное заявление о переговорах в Стамбуле

Если в ходе грядущих переговоров в Стамбуле будет достигнуто только прекращение огня, оно лишь позволит Украине перевооружиться, написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) финский профессор Туомас Малинен.

«Оно лишь даст Украине время на перевооружение и перегруппировку, что приведет к новым убийствам и разрушениям, а также увеличит риск распространения конфликта на Европу», — поделился своей точкой зрения он.

Ранее сообщалось, что спецпосланники президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Кит Келлог и Стивен Уиткофф отправятся на переговоры между представителями Российской Федерации и Украины, которые могут состояться в Стамбуле 15 мая. Как отметил Келлог, американская сторона рассчитывает сначала добиться всеобъемлющего прекращения боевых действий на Украине, а уже после этого перейти к обсуждению вопросов относительно территорий.

Зеленский оценил сроки завершения конфликта с Россией: «Украина не выдержит»

11 мая президент РФ Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с украинской стороной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Российский лидер призвал к долгосрочному миру на Украине. Глава российского государства заявил, что предложение Москвы урегулировать кризис путем дипломатии «на столе», решение остается за Киевом и его союзниками.