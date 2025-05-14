Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал страны Запада не разделяться по вопросу Украины и заявил, что он работает над обеспечением единства между союзниками в Европе и США касательно того, как положить конец украинскому конфликту. Его слова приводит Reuters.

По мнению политика, чрезвычайно важно, чтобы коллективный Запад не разделился на разные фракции, в том числе в вопросе помощи Украине. На этом фоне Мерц обещал приложить все усилия, чтобы и дальше добиваться максимально возможного единства между европейскими и американскими партнерами.

Канцлер Германии назвал конфликт на Украине «ужасной войной». По ее словам, исход этого конфликта определит не только судьбу Украины, но и того, будут ли закон и порядок продолжать торжествовать в Европе и мире, «или же возобладают тирания, военная сила и право сильнейшего».

Мерц назвал предложение Путина хорошим знаком, но недостаточным

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение России президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.