Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал страны Евросоюза не мешать переговорному процессу Москвы и Киева в Стамбуле.

«Все наконец-то выступают за мир, и я очень надеюсь, что европейские коллеги не предпримут никаких действий, которые помешают успеху мирных переговоров», — приводит ТАСС его публикацию в соцсети.

Сийярто считает, что в случае успеха в Турции 15 мая эта неделя станет «замечательной» для всего мирового сообщества.

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