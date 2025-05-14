Медведчук заявил о поражении Зеленского

Участие украинской делегации в переговорах, которые могут состояться 15 мая в Стамбуле, показывает поражение Киева независимо от того, приедет ли на них президент страны Владимир Зеленский.

Об этом заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в колонке на платформе «Смотрим.ру».

«Зеленский уже проиграл, поскольку сам факт приезда украинской делегации в Стамбул — что с ним, что без него — через три года является международным признанием его поражения, так как он упустил шанс договориться с Москвой в 2022 году. Но не послать делегацию он тоже не может, поскольку этого требует [президент США Дональд] Трамп, и он не смеет ослушаться», — написал он.

Политик отметил, что предложением о проведении переговоров в Стамбуле президент России Владимир Путин загнал украинского лидера в угол. По его словам, таким образом глава государства вернул Киев к переговорам 2022 года, из которых Зеленский вышел «по указке» Запада

Медведчук также заявил, что главная ошибка Зеленского заключается в том, что он переоценил собственное значение в «геополитической игре». Он отметил, что украинский президент «с самого начала был в ней пешкой, а не ферзем, как ему рассказывали».

Ранее президент России Владимир Путин призвал Киев возобновить переговоры с Москвой. Он предложил провести встречу сторон 15 мая в Стамбуле.