Лула да Силва раскрыл, что именно Зеленский просил передать Путину

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва собирается вернуться в Москву по окончании своего визита в КНР, чтобы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным просьбы украинских властей о возможных переговорах 15 мая в Стамбуле.

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На пресс-конференции в Пекине бразильский президент объявил, что когда остановится в Москве, попытается «поговорить с Путиным [об этом]».

Он также отметил, что когда посещал Россию 8-10 мая, получил просьбу Владимира Зеленского узнать о готовности руководства РФ объявить о перемирии: глава МИД Бразилии Мауро Виэйра получил звонок от главы украинского МИД. Тот, по словам лидера Бразилии, сообщил, что «Зеленский хотел бы, чтобы я попросил Путина узнать, готов ли он заключить мир». Виэйра рассказал ему о такой «просьбе Зеленского».

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Лула да Силва передал ее сразу же, как только встретился с Путиным: «Это было первое, о чем я спросил».