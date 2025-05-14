Глава Минобороны Германии резко высказался о России

Российская сторона якобы не желает вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине. Такое мнение выразил министр обороны (МО) Германии Борис Писториус, передает телеканал ZDF.

© Lenta.ru

По его словам, Москва якобы не хочет говорить о мире, так как «намерена дальше продолжать боевые действия, занимая больше территорий».

При этом Писторис заявил, что не считает «блефом» угрозы Европы в адрес России, касающиеся введения новых санкций.

11 мая президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Киевом в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Глава государства призвал к долгосрочному миру на Украине и заявил, что предложение Москвы урегулировать кризис дипломатическим путем «на столе», решение остается за украинской стороной и его союзниками.