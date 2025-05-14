Западу предрекли утрату мирового господства и исчезновение

Запад потеряет свое мировое влияние из-за внутреннего кризиса и завершения этапа перехода к многополярному миру. Об этом заявил замгендиректора международной медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко, пишет РИА Новости.

«Республиканская администрация Дональда Трампа знаменует собой эндшпиль (конец) периода после окончания «Холодной войны» с его инерционной политикой западных элит. Он был затянувшимся во времени переходом к многополярности — как естественному состоянию международных отношений, отражающему культурно-цивилизационное многообразие мира», - заметил Яковенко в своем докладе «2025: Трансформация мира».

По его мнению, в рамках перехода к многополярности предстоит реформировать ООН, если же этого не произойдет, то «можно ожидать создания новой универсальной международной организации незападным миром».

При этом можно предположить, что Запад утратит роль мирового гегемона и «прекратит свое существование» в том виде, в котором «мы его знаем». А входящие в него страны будут объединены в группы по географическому признаку - европейскую/евразийскую, североамериканскую и восточноазиатскую, считает Александр Яковенко.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания в Евразии новой структуры безопасности. По его задумке, эта структура должна быть открыта для всех стран Евразии, в том числе и для европейских стран-членов НАТО. Путин подчеркивал, что речь должна идти о постепенном сворачивании военного присутствия «внешних держав» в регионе.