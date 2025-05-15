Раскрыты приоритеты НАТО на саммите в Гааге

Участники саммита НАТО, который пройдет 24 и 25 июня в Гааге, сосредоточатся на теме роста военных расходов и наращивании военного производства, а не членстве Украины в альянсе. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По их данным, саммит будет короче, чем предыдущие встречи, а его итогом станет короткая декларация.

Согласно информации агентства, страны - члены НАТО работают над увеличением оборонных расходов до 5% ВВП к 2032 году, чтобы удовлетворить требования американского президента Дональда Трампа. Эти планы будут обсуждаться на встрече глав МИД военного блока в Турции в среду и в четверг. Пока ни один из 32 членов альянса, включая США, не достиг этого порога, подчеркивает агентство.

Генсек НАТО Марк Рютте предлагает членам организации увеличить военные расходы до 3,5% ВВП и тратить еще 1,5% на другие связанные с обороной вещи. Его план сопровождается механизмом регулярной проверки, отмечает агентство. Новая установка НАТО в размере 3,5% ВВП основана на планах по укреплению оборонного потенциала альянса, пишет Bloomberg. По его данным, в рамках подготовки к реализации этих планов государствам-членам были направлены детализированные, строго засекреченные перечни вооружений, которые будут обсуждаться на совещании министров обороны в Брюсселе в среду. Формальное утверждение новых целей планируется в ходе саммита НАТО в Гааге.