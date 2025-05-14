Орбан обвинил Украину в операции против Венгрии

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что украинские спецслужбы начали «беспрецедентную операцию» против Венгрии с целью очернения страны и устроили атаку против венгерских Сил обороны. Об этом сообщается в видеообращении Орбана, опубликованном в соцсетях.

Ранее власти Венгрии решили провести опрос в формате референдума о членстве Украины в ЕС. Гражданам страны предложили ответить на вопрос «Поддерживаете ли вы членство Украины в Европейском союзе». Завершить опрос планируется до лета. Его результаты будут носить консультативный характер.

Тринадцатого мая Орбан заявил, что Украина начала «скоординированную кампанию по очернению Венгрии», чтобы сорвать проведение опроса. По его словам, Киев «возобновил свои контакты в Венгрии для осуществления этой кампании и начал атаку против Сил обороны Венгрии с помощью венгерского политика». Деталей Орбан не привел.

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Он также обвинил венгерскую оппозицию в «активном участии» в операции украинских спецслужб. Орбан пообещал, что Венгрия проведет запланированный опрос, так как «ни Брюссель, ни Киев не могут решать вместо венгерского народа».