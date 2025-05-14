Зеленский заявил, что с Уиткоффом «что-то пошло не так»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не общался со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, в отношениях с ним «что-то пошло не так».

Таким образом в беседе с Der Spiegel он прокомментировал позицию и высказывания Уиткоффа по конфликту на Украине.

«Я никогда не разговаривал с Уиткоффом. Я приглашал всех советников по безопасности, все были готовы – мне кажется, что с Уиткоффом что-то пошло не так. Я также не разговаривал с Уиткоффом по телефону. [Переговорная] группа встретилась с ним в Париже. И глава моего президентского офиса Андрей Ермак с ним разговаривал. Это было недавно. Диалог начался недавно», — сказал Зеленский.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Стивен Уиткофф регулярно общается с Киевом и Москвой на тему урегулирования конфликта между ними и поддерживает с обеими сторонами хорошие отношения.

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Уиткофф также заявлял, что Россия готова урегулировать конфликт на Украине мирным путем.