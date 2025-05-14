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МВД сочло целесообразным использование функций "Госуслуг" на сайтах знакомств

Депутаты Ксения Горячева и Ярослав Самылин предложили главе МВД России Владимиру Колокольцеву отметить на сайтах знакомств людей с непогашенной судимостью по определенным статьям УК РФ. Об этом сообщает ТАСС.

В ответе замминистра Виталия Шулики подчеркивается, что целесообразно использовать возможности Единого портала государственных и муниципальных услуг для регистрации граждан на онлайн-платформах знакомств.

Также рассматривается создание закрытого реестра лиц с непогашенными судимостями за насильственные преступления в отношении близких.

В МИД РФ назвали главного виновника крушения MH17

Власти Украины в 2014 году не закрыли воздушное пространство над зоной боевых действий, что привело к трагедии с рейсом MH17 в Донецкой области. Об этом сообщает ТАСС.

В Министерстве иностранных дел России утверждают, что Киев использовал гражданские самолеты для прикрытия своих военных действий, что усугубило ситуацию.

Москва прекратила участие в разбирательстве в 2024 году, ссылаясь на процедурные нарушения со стороны Международной организации гражданской авиации и подтверждая свою позицию о непричастности к крушению.

В Пентагоне допустили прямой конфликт США и РФ при эскалации украинского кризиса

Генерал Грегори Гийо, глава Северного командования Вооруженных сил США, считает, что убежденность России, Китая, Северной Кореи и Ирана в упадке Запада способствует их стремлению бросить вызов США. Об этом сообщает ТАСС.

В своем заявлении он отметил, что вероятность прямого конфликта между США и одним из этих ключевых соперников возрастает, особенно в контексте украинского кризиса.

Гийо также предупредил о рисках эскалации военных действий на Ближнем Востоке, а также в Тайваньском и Южно-Китайском морях, что может привести к серьезным конфликтам.

Никарагуа хочет подписать военное соглашение с РФ в 2025 году

Генерал-майор Марвин Корралес Родригес, генерал-инспектор армии Никарагуа, сообщил о готовности страны подписать соглашение о военном сотрудничестве с Россией до конца 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что несмотря на отсутствие подписи, Никарагуа продолжит развивать отношения с российскими вооруженными силами, а само соглашение уже готово к подписанию.

Кроме того, представители Никарагуа примут участие в сентябрьских военных учениях в России в качестве наблюдателей, что укрепит исторические связи между двумя странами.

ВСУ готовятся к боям за Сумы и пытаются удержать Юнаковку

Командование украинских вооруженных сил активно готовится к боевым действиям за областной центр, сосредоточив свои усилия на удержании важного логистического центра Юнаковки в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС.

По информации российских силовых структур, противник продолжает возводить инженерные сооружения как в самом Сумском районе, так и в глубине региона.

В то же время, несмотря на подготовку к возможным действиям, в данный момент основное внимание ВСУ уделяется созданию оборонительных позиций и укреплению линий защиты в тыловых районах.