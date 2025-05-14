В Британии оценили предложение Путина о переговорах
Бывший сотрудник британского посольства в Москве Иан Прауд прокомментировал предложение президента России Владимира Путина о переговорах с Украиной. Об этом он высказался на YouTube.
Прауд оценил предложение Путина о переговорах и назвал правильным его решение игнорировать требования Запада.
«Все знают, что прекращение огня необходимо, но для этого сначала надо провести переговоры по вопросам, которые были у России даже не три, а целых 18 лет, еще со времен Мюнхенской речи Путина», — объяснил дипломат.
Прауд добавил, что сама идея прекращения огня в вакууме звучит странно.
Писториус выступил с резким заявлением о Путине
Путин ранее предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без предварительных условий в четверг, 15 мая. Глава России тогда призвал к долгосрочному миру на Украине и заявил, что предложение Москвы урегулировать кризис дипломатическим путем уже «на столе», решение остается за Киевом и его союзниками.