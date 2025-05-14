В Турции допустили успешный исход переговоров по Украине

Переговоры между Россией и Украиной, которые пройдут в Стамбуле, могут завершиться успехом. Таким мнением поделился в беседе с Партии справедливости и развития Ибрахим Халил Коркмаз.

«Турция стала центром, где решаются конфликты. Посыл Турции связан с завершением конфликтов, не преследуются никакие корыстные цели», — пояснил политик.

Он отметил, что конфликт между Москвой и Киевом пора закончить, и Анкара прикладывает все усилия, чтобы это произошло.

Российский президент Владимир Путин ранее предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без предварительных условий в четверг 15 мая.