Трамп раскритиковал "Оземпик", назвав его "уколом для жирдяев"

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что не считает эффективным популярный препарат от диабета "Оземпик", который американцы часто применяют как средство от лишнего веса.

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По словам главы Белого дома, один из его друзей, имеющий серьезный избыток веса, покупал это средство в Лондоне.

"Укол для жирдяев, как я его называю. Я не думаю, что лекарство работает, если честно, но ему хотя бы на душе приятней", - цитирует Трампа РИА Новости.

Президент США признался, что пообещал товарищу не называть его имени, потому что тот боится огласки. Но добавил, что в столице Британии препарат стоил в 15 раз дешевле, чем в Америке.

Напомним, препарат "Оземпик" применяется для нормализации уровня глюкозы у больных сахарным диабетом второго типа. Он усиливает действие естественного гормона GLP-1 и "включает" два главных механизма: воздействует на центр голода в мозге, уменьшая желание есть, и замедляет скорость опорожнения желудка, продлевая чувство сытости - все это вместе помогает без усилий худеть. Именно это свойство сделало "Оземпик" столь популярным среди звезд Голливуда и других знаменитостей.