Трамп раскритиковал "Оземпик", назвав его "уколом для жирдяев"
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что не считает эффективным популярный препарат от диабета "Оземпик", который американцы часто применяют как средство от лишнего веса.
По словам главы Белого дома, один из его друзей, имеющий серьезный избыток веса, покупал это средство в Лондоне.
"Укол для жирдяев, как я его называю. Я не думаю, что лекарство работает, если честно, но ему хотя бы на душе приятней", - цитирует Трампа РИА Новости.
Президент США признался, что пообещал товарищу не называть его имени, потому что тот боится огласки. Но добавил, что в столице Британии препарат стоил в 15 раз дешевле, чем в Америке.
Напомним, препарат "Оземпик" применяется для нормализации уровня глюкозы у больных сахарным диабетом второго типа. Он усиливает действие естественного гормона GLP-1 и "включает" два главных механизма: воздействует на центр голода в мозге, уменьшая желание есть, и замедляет скорость опорожнения желудка, продлевая чувство сытости - все это вместе помогает без усилий худеть. Именно это свойство сделало "Оземпик" столь популярным среди звезд Голливуда и других знаменитостей.