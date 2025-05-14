Профессор политэкономии и член британской палаты лордов Роберт Скидельски на YouTube-канале сообщил, что демонизация России западными странами происходит уже на протяжении нескольких веков, и имеет глубокие корни.

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Он уточнил, что некоторые русофобские тезисы не меняются с 19 века.

«Русофобия является иррациональным страхом России, потому что, она кажется большой, как спрут. В частности, царская Россия, варварская, бич молодой и свободной Европы - такие заявления совершались в 19 веке. После этого данные убеждения страны Североатлантического распространяли и про СССР», - отметил Скидельски.

По его словам, за последние десять лет, кроме попыток администрации президента Дональда Трампа, западные страны не проводили никакие переговоры с РФ, а только вводили очередные санкции и готовились к войне.