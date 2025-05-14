CNN: Трамп передумал переименовывать Персидский залив из-за протеста Ирана
Американский президент Дональд Трамп решил не переименовывать Персидский залив из-за решительного протеста Ирана. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, глава государства намеревался сменить название водоема на Арабский залив или залив Аравии. Однако Тегеран выразил Вашингтону резкий протест и назвал подобный шаг неприемлемым. При этом ряд арабских государств уже длительное время выступает за переименование залива именно в Арабский.
— Но комментарии Трампа, похоже, подтверждают, что этот шаг разозлит иранцев, которые давно добивались того, чтобы водоем у южного побережья их страны продолжал называться Персидским заливом, — говорится в материале.
20 января Трамп вступил после вступления в должность президента одним из первых указов на посту переименовал Мексиканский залив в залив Америки. Тогда же американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предложил переименовать Ла-Манш, который разделяет Францию и Великобританию, в пролив Джорджа Вашингтона.