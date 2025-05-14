Трамп передумал переименовывать Персидский залив из-за протеста Ирана

Американский президент Дональд Трамп решил не переименовывать Персидский залив из-за решительного протеста Ирана. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.

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По данным журналистов, глава государства намеревался сменить название водоема на Арабский залив или залив Аравии. Однако Тегеран выразил Вашингтону резкий протест и назвал подобный шаг неприемлемым. При этом ряд арабских государств уже длительное время выступает за переименование залива именно в Арабский.

— Но комментарии Трампа, похоже, подтверждают, что этот шаг разозлит иранцев, которые давно добивались того, чтобы водоем у южного побережья их страны продолжал называться Персидским заливом, — говорится в материале.

20 января Трамп вступил после вступления в должность президента одним из первых указов на посту переименовал Мексиканский залив в залив Америки. Тогда же американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предложил переименовать Ла-Манш, который разделяет Францию и Великобританию, в пролив Джорджа Вашингтона.