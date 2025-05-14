Орбан инициировал закон о запрете финансирования НКО и медиа из-за рубежа

Венгерский парламент получил законопроект, направленный на ограничение внутреннего финансирования организаций, подозреваемых в получении средств из-за рубежа, сообщает Bloomberg.

Инициатива партии премьер-министра Виктора Орбана предусматривает запрет для некоммерческих организаций и медиа, подозреваемых в угрозе суверенитету страны и получении иностранного финансирования, собирать взносы в размере 1% от подоходного налога граждан. Это одна из основных статей внутреннего финансирования подобных структур, передает Bloomberg.

В документе также прописаны меры по заморозке активов, ужесточению требований к отчетности и наложению существенных штрафов. Ожидается, что законопроект будет принят, поскольку партия ФИДЕС имеет две трети мест в парламенте.

Назначенное Агентство по защите суверенитета, возглавляемое сторонником Орбана, получит полномочия составлять списки подозреваемых организаций и контролировать выполнение новых обязательств. Руководителей таких организаций обяжут предоставлять подробные декларации о доходах.

Проект закона появился на фоне роста популярности оппозиционной партии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром, который ранее поддерживал Орбана, а теперь вышел на первое место в опросах благодаря критике властей за коррупцию и рост стоимости жизни. Принятие инициативы может усилить противоречия между Венгрией и Евросоюзом, который уже заморозил для страны выделение миллиардов евро.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил о скоординированной кампании украинских спецслужб, направленной на срыв голосования по членству страны в Евросоюзе.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов поддержал позицию Виктора Орбана и отметил последствия для тех, кто не хочет подчиняться Брюсселю.