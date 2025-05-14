В России оценили слова Орбана о «брюссельском оркестре»

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о «брюссельском оркестре», в котором разрешена только одна мелодия, а несогласных свергают. Об этом он написал в социальной сети Х.

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Ульянов оценил слова Орбана о «брюссельском оркестре» и отреагировал на нее положительно.

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«Ценная оценка из первых рук!» — заявил российский постпред.

Ранее Орбану не понравился «брюссельский оркестр».