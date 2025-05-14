Reuters: Новые санкции ЕС невозможны без США

Новые санкции ЕС против России едва ли возможны без поддержки США. Это позволяет Москве смотреть на них как на блеф. Об этом сообщает Reuters.

"Без поддержки США угрозы ЕС теряют вес, а Москва воспринимает их как блеф. Введение новых жёстких санкций ЕС против России за отказ от перемирия упирается в политические барьеры", — пишет агентство Reuters.

Отмечается, что после 16 пакетов ограничений консенсус между 27 странами ЕС почти также невозможен. Так Венгрия блокирует или смягчает санкционные меры против России.

Bloomberg: ЕС будет давить на США по вопросу санкций после переговоров в Стамбуле

Ранее Еврокомиссия заявила о рассмотрении новых санкционных мер против России на фоне отсутствия перемирия на Украине. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявляла, что 17-й пакет санкций против России планируется утвердить к 20 мая. Он будет направлен в первую очередь против так называемого «теневого» флота российских нефтяных танкеров.