Суд ЕС объявит решение по делу о переписке фон дер Ляйен

Cуд ЕС 14 мая объявит о своём решении по делу об смс-переписке главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен с гендиректором компании Pfizer Альбертом Бурлой о закупках вакцин против COVID-19.

Об этом пишет РИА Новости.

Суд рассматривает не суть самой переписки, а жалобу издания The New York Times, которое запрашивало эти данные, но получило отказ.

Ранее Европейский суд выпустил постановление, в котором заявил, что Еврокомиссия во время закупок вакцин от коронавируса не обеспечила достаточного общественного доступа к контрактам на приобретение препаратов.

1 апреля газета Politico сообщила, что бельгийские прокуроры передали прокуратуре Евросоюза уголовное дело о расследовании в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по вопросам закупок вакцин от коронавируса у американской компании Pfizer.