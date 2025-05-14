Макрон заявил, что у Европы нет прав для конфискации активов РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о невозможности конфискации замороженных в Европе российских активов из-за отсутствия соответствующих юридических рамок. Об этом глава государства сообщил в эфире телеканала TF1, подчеркнув важность предотвращения возврата этих средств России в случае ослабления санкционного режима Запада.

«Сегодня у нас нет легальных рамок, чтобы это сделать», — ответил Макрон на вопрос журналиста о возможности конфискации российских активов.

Президент Франции также напомнил, что европейские страны уже используют доходы от замороженных российских средств для поддержки Украины в конфликте с Россией. Макрон отметил, что основная задача — обеспечить сохранность замороженных активов и не допустить их возврата России, если санкционное единство Запада будет нарушено. По его словам, после урегулирования конфликта эти активы должны быть направлены на восстановление Украины.

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После начала специальной военной операции Евросоюз, США, Канада и Япония заморозили российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов. Основная часть этих средств находится в Европе, включая порядка 210 миллиардов долларов на счетах международной площадки Euroclear в Бельгии. В Соединенных Штатах размещено около 5-6 миллиардов долларов замороженных активов, напоминает «Царьград». Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Россия примет жесткие меры в случае передачи доходов от замороженных российских активов Украине.