В США оценили вероятность прямого конфликта с Россией

Глава Северного командования ВС США генерал Грегори Гийо заявил американскому конгрессу, что в конфликте на Украине остаются «вероятные пути» эскалации до прямой конфронтации Соединенных Штатов и России. Запись слушаний в сенате опубликована на сайте канала C-Span.

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По его словам, существует несколько путей, по которым российско-украинский конфликт может перерасти в прямую военную конфронтацию с США.

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Гийо считает, что Россия, Иран и Китай избегают прямого вооруженного конфликта с американской стороной. По его мнению «их восприятие упадка Запада» может способствовать готовности бросить вызов Вашингтону на мировой арене, а также увеличить риск просчета в кризисной ситуации.

До этого сообщалось, что на переговорах с украинской стороной в Стамбуле 15 мая Россию будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Помимо госсекретаря США Марко Рубио, американскую делегацию в Стамбуле составят спецпосланники президента Кит Келлог и Стив Уиткофф. При этом президент США Дональд Трамп подтвердил визит в Стамбул только Марко Рубио.

Ранее Зеленский заявил, что готовится к переговорам только с Путиным.