Мерц пригласил Трампа на родину его предков в Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил президента США Дональда Трампа посетить родной регион его предков, пишет Der Tagesspiegel.

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Как отмечает издание, предки американского политика родом из небольшого винодельческого города Кальштадт на винном пути в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Она относится к району Бад-Дюркхайм. Бабушка и дедушка Трампа уехали оттуда в Нью-Йорк в конце XIX века. Мерц знает этот регион, так как проходил там военную службу.

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«Я пригласил его (Трампа. — «Газета.Ru») приехать в Германию и посетить нас в его родном городе Бад-Дюркхайм. И я поеду туда вместе с ним», — сообщил Мерц на мероприятии своей партии в Берлине.

Канцлер также подтвердил, что скоро посетит лидера США в Вашингтоне.

9 мая Мерц заявил, что во время телефонного разговора с американским президентом объяснил, что невозможно обсуждать торговые вопросы с отдельными членами Европейского союза, а не со всем объединением сразу.

Ранее в биографии Трампа нашлось светлое пятно.