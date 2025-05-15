Комик из США Ошана снял пародию на видео с Макроном, Стармером и Мерцем в поезде

Американский комик Винсент Ошана снял пародию на скандальное видео, на котором запечатлены президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих, находящиеся в идущем в Киев поезде. Об этом сообщает RT.

© Газета.Ru

На кадрах человек, изображающий Макрона, говорит, что в свертке находится мука, из которой он и два европейских лидера собираются испечь пирог. По его словам, маленькая ложечка, которую канцлер прятал от камер, нужна, чтобы точно отмерить необходимое количество муки.

Как отмечает RT, ролик уже набрал 1,5 млн просмотров за сутки в социальной сети X. 10 мая агентство Associated Press опубликовало кадры из купе поезда, на котором члены "коалиции желающих" прибыли на переговоры в Киев.

На видео попал момент, как Макрон спешно убирает со стола белый сверток, а Мерц — небольшой предмет. Это породило в соцсетях слухи о том, что по пути на Украину они якобы употребляли наркотики. В Елисейском дворце позже объяснили, что Макрон спрятал салфетку, и назвали врагами Франции тех, кто говорит про запрещенные вещества.