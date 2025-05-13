У Байдена обнаружили узел в предстательной железе

В ходе планового медицинского осмотра у бывшего президента США Джо Байдена в предстательной железе был выявлен небольшой узелок. Об этом сообщили в пресс-службе экс-лидера.

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В коротком заявлении уточнялось, что данная находка «требует дальнейшего обследования». Однако неясно, было ли уже проведено дополнительное исследование или речь идет о предварительном заключении по результатам осмотра.

При выявлении узелков в предстательной железе обычно назначают дополнительные обследования у уролога, чтобы исключить онкологические заболевания.

Подобные образования могут быть связаны как с раком, так и с менее опасными состояниями, такими как воспаление или доброкачественное увеличение предстательной железы, передает Associated Press.

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Ранее предположения о неспособности Байдена выполнять свои обязанности на посту главы государства появлялись еще во время его президентского срока. Так, в конце декабря 2024 года предприниматель Илон Маск обеспокоился состоянием здоровья политика и усомнился в том, что он вообще жив.