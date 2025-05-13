Орбан обвинил спецслужбы Украины в беспрецедентной атаке на Венгрию

Украинские спецслужбы предприняли беспрецедентную операцию по срыву венгерского референдума о вступлении Киева в ЕС, рассказал в обращении к нации премьер-министр Виктор Орбан. Об этом пишет Hirado.

В Венгрии проходит референдум по вопросу о вступлении Украины в Евросоюз, организованный по инициативе правительства. Кабмин полагает, что поспешное присоединение Киева к сообществу нанесет непоправимый ущерб европейской экономике и втянет ЕС в прямой конфликт с Россией.

Глава правительства отметил, что созвал заседание Совета обороны страны во вторник, 13 мая, потому, что «в последние дни против Венгрии была предпринята беспрецедентная атака спецслужб».

«Украина предприняла скоординированную клеветническую акцию против Венгрии, чтобы заблокировать нашу инициативу по голосованию по вопросу о членстве в ЕС», — уточнил Орбан.

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По его словам, на заседании выяснилось, что Украина использовала связи в Венгрии и при поддержке местной партии «Тиса» «атаковала» силы обороны страны.

«Таким образом, венгерская оппозиционная партия [«Тиса»] приняла активное участие в операции украинских спецслужб. Такого еще не было на памяти человечества», — сказал премьер.

Референдум, несмотря на попытки внешних сил помешать ему, состоится, граждане Венгрии смогут сделать свой выбор, констатировал премьер.