Нетаньяху ищет страны для приема жителей Газы

Правительство Израиля работает над поиском государств, которые хотели бы принять палестинцев из сектора Газа, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

По его словам, кабинет работает над этой темой. Кроме того, создана администрация, которая позволит жителям Газы выехать.

По оценкам премьер-министра, более 50% палестинцев уйдут, если им будет предоставлена возможность, передает AFP.

Израиль сейчас открыто заявляет о своих намерениях и публично рекламирует этнические чистки как "добровольную миграцию", комментирует ситуацию портал truthout.org.

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Отмечается также, что это стало результатом медленного, целенаправленного процесса загона палестинцев в компактные подгетто, находящиеся под обстрелом, и создания обширных военных буферных зон на участках выровненной территории Газы. За последние 18 месяцев этот план реализовывался по частям, но теперь эти фрагменты четко встают на свои места.

Авторы комментария считают, что Израиль всегда придерживался такого плана, но в течение полутора лет израильскому правительству приходилось откладывать его реализацию из-за ряда внутренних и внешних ограничений. Тем не менее, на каждом шагу подготавливалась почва для этнических чисток.