Премьер Малайзии Анвар Ибрагим пообещал, что передаст слова российского лидера Владимира Путина о рейсе MH17 семьям жертв катастрофы.

Об этом пишет РИА Новости.

Ибрагим заявил, что Путин выразил сочувствие и соболезнования семьям погибших. Также президент России выступил за тщательное и неполитизированное расследование.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что решение совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о крушении в 2014 году малайзийского Boeing 777 рейса MH17 опубликовали специально, чтобы омрачить визит премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в Россию.

Амстердам заявил, что совет ИКАО счёл Москву виновной в крушении малайзийского Boeing.

В МИД России заявили, что Москва не будет признавать решение совета ИКАО, и назвали киевский режим главным виновником крушения самолёта Boeing 777.