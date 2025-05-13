Трамп передумал переименовать Персидский залив

Президент США Дональд Трамп передумал переименовывать Персидский залив в Арабский. Об этом сообщает CNN.

Согласно информацию издания, Трамп отказался от этой идеи из-за позиции Ирана. Как уточняет источник, власти Ирана объявили, что ответят на подобный шаг.

«Эти планы изменились, (...) поскольку официальные лица Ирана ясно дали понять, что будут решительно выступать против такого шага», — сообщает издание.

Отмечается, что некоторые арабские страны уже долгое время пытались добиться переименования канала, но такой шаг может разозлить власти Ирана, которые хотят сохранить прежнее название.

Ранее Трамп заявил, что хочет переименовать Персидский канал в Арабский. После этого канал даже переименовали на Google-картах для некоторых пользователей.