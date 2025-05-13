Киев обсудил с Рубио переговоры в Стамбуле

Андрей Дуванов

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, во время которых они обсудили запланированную встречу делегаций из России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

Киев обсудил с Рубио переговоры в Стамбуле
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Отмечается, что Ермак подтвердил планы Зеленского посетить переговоры. Кроме того, он также подчеркнул желание Киева установить полное прекращение огня.

«Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио, который также исполняет обязанности советника президента США по вопросам национальной безопасности», — сообщили в администрации Зеленского.

Ранее Трамп заявил, что делегацию США в Стамбуле возглавит Рубио.

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