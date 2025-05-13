Киев обсудил с Рубио переговоры в Стамбуле

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, во время которых они обсудили запланированную встречу делегаций из России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Ермак подтвердил планы Зеленского посетить переговоры. Кроме того, он также подчеркнул желание Киева установить полное прекращение огня.

«Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио, который также исполняет обязанности советника президента США по вопросам национальной безопасности», — сообщили в администрации Зеленского.

Ранее Трамп заявил, что делегацию США в Стамбуле возглавит Рубио.