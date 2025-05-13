В Турции заявили о неопределенности в вопросе участия Путина в переговорах в Стамбуле

Вопрос потенциального участия в переговорах по украинскому урегулированию в Стамбуле президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, все еще не прояснен, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

Собеседник агентства посоветовал обратиться за определенностью в посольства РФ и США в Турции.

Путин ранее предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без предварительных условий в четверг 15 мая. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский пообещал российскому президенту лично ждать его на переговорах в Турции. Спецпосланник Трампа Кит Келлог отметил, что при условии визита Путина в Стамбул в Турцию прибудет и глава Белого дома.