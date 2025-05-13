Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что лидеры стран Евросоюза всеми силами стараются заставить граждан поверить в то, что все их проблемы напрямую связаны с действиями президента России Владимира Путина. Об этом он написал в социальной сети Х.

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Боуз уличил европейских политиков в попытке обвинить во всех проблемах Путина и прикрепил к своей публикации фотографию российского президента.

«Если вы живете в стране ЕС, ваше политическое руководство отчаянно хочет, чтобы вы поверили, что этот человек несет исключительную ответственность за каждую проблему, с которой вы сталкиваетесь в своей повседневной жизни», — указал он.

Ранее на Западе заявили о переходе президента США Дональда Трампа на сторону Путина в одном вопросе по Украине. В частности, 11 мая Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение российского лидера о переговорах.