В Польше сделали заявление по поводу отправки войск на Украину

Польша не планирует отправлять своих солдат на Украину. Об этом заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сообщил, что Вашингтон в рамках урегулирования конфликта обсуждает размещение сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра.

«Наша позиция ясна — Польша не планирует и не будет отправлять солдат на Украину. С самого начала мы указывали на свою роль как центра логистической и инфраструктурной поддержки такой миссии», — прокомментировал это Косиняк-Камыш.

По его словам, союзники Варшавы «прекрасно понимают, какую роль в этом плане должна играть Польша, замечают ее и ценят».

Отвечая на вопрос о том, может ли заявление Келлога стать косвенным давлением на республику, Косиняк-Камыш отметил, что ни он, ни глава МИД Радослав Сикорский не получали «никаких предложений по этому поводу».