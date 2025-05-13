Скульптор продал невидимую статую почти за 1,5 миллиона рублей

Итальянский художник Сальваторе Гарау продал невидимую скульптуру за 18 тысяч долларов — почти 1,5 миллиона рублей по текущему курсу. Об этом сообщает Independent.

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Работа под названием «Я есть» представляет из себя постамент, на котором покоится «нематериальное произведение искусства». Необычный лот ушел с молотка на аукционе Art-Rite. При этом, помимо невидимой скульптуры, покупатель также получил сертификат подлинности произведения и рекомендацию выставить ее в свободном от препятствий пространстве.

Как объяснил сам Гарау, концепция его работы заключается в физических и философских идеях. Скульптор заявляет, что даже абсолютный вакуум не является «ничем», поскольку принцип неопределенности Гейзенберга утверждает, что пустое пространство наполнено энергией.

Впрочем, это не первая подобная работа Гарау. Ранее он уже представил невидимую фигуру медитирующего Будды.

Ранее неизвестные похитили мини-скульптуру Феи Драже в Пермском крае.