Борис Джонсон посетовал на «нехватку яиц» у Запада

Западным странам в 2022-2024 годах не хватило смелости на то, чтобы дать Киеву все, в чем он нуждался, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом пишет Politico.

Ранее западные эксперты неоднократно осуждали лидеров ЕС и США за то, что они не отправили на Украину вооружения и военную технику в необходимых количествах.

«При [прежней администрации США], что бы вы ни говорили о том, что делал Запад, мы просто не давали украинцам проиграть. Но у нас никогда не хватало яиц, чтобы дать им то, в чем они действительно нуждались», — признал Джонсон.

Борис Джонсон: Украина ничего не получит от мирных предложений Трампа

По его мнению, президент США Дональд Трамп не прекратит поддержку Украины и сможет достичь «мира через силу», несмотря на всю критику в его адрес.