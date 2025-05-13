Мерц: Зеленскому не следовало соглашаться на переговоры в Стамбуле

Владимиру Зеленскому не следовало соглашаться на переговоры в Стамбуле, заявил новый канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции. Об этом пишет The Guardian.

По его мнению, на переговоры можно было пойти только в том случае, если Москва согласилась бы на 30-дневное безусловное перемирие.

«Если на этой неделе не будет прогресса в вопросе прекращения огня на Украине, мы пойдем на усиление санкций против России. Мы будем рассматривать и другие области, такие как энергетический сектор, а также финансовый рынок», — отметил Мерц.

Канцлер заметил, что Берлин будет оказывать Украине военную помощь «в течение многих лет».

Ранее в Германии пообещали выделить Украине более $11 млрд до 2029 года включительно. В этом году ФРГ перечислит $3 млрд.