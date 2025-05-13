Трамп предостерег Запад от втягивания в еще одну бесконечную войну в Европе

Запад не должен втягивать себя в «очередную бесконечную войну в Европе». Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Западу не следует втягивать себя в очередную бесконечную войну в Европе», — сказал он во время выступления на инвестиционном форуме в Эр-Рияде.

Вместо этого, по словам Трампа, Западу стоит «остановить убийства и работать вместе над тем, чтобы решать долгосрочные угрозы как единая, непобедимая команда». Президент США отметил, что всегда отдает предпочтения «в пользу мира и партнерства, если этих целей можно достичь».

Ранее Трамп сообщил, что на переговоры Украины и России в Стамбуле полетит американская делегация, которую возглавит госсекретарь Марко Рубио.