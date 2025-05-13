Польша запретит въезд Додику

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Польские власти намерены запретить въезд на территорию страны президенту Республики Сербской Милораду Додику. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на польский МИД.

Польша запретит въезд Додику
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«Начата процедура запрета на въезд Милорада Додика на территорию Польши, которая будет завершена через несколько дней», — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

В качестве объяснения своего решения министерство назвало «сепаратистскую деятельность» Додика на территории Боснии и Герцеговины.

Ранее Додик пригласил президента России Владимира Путина с визитом в Баня-Луку, когда это позволит сделать международная обстановка, поскольку Республика Сербская окружена странами Европейского союза (ЕС) и Североатлантического альянса.

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